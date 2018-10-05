Где в Харькове сегодня нет воды - адреса
В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 5 октября, временно отсутствует водоснабжение.
Киевский район: ул. Мироносицкая, 81/85 до 20:00 05.10.18 г., ул. Шишковская, 12(п. №2, стояк) - до 20:00 завтра, 6 октября.
Московский район: ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 34-б (п. №5, стояк) - до 17:00.; ул. Халтурина, 55 (спаренный стояк), ул. Героев Труда, 60-б (п. №8, стояк) - до 20:00
Немышлянский район: ул. Ощепкова, 14/22 (п. №5, спаренный стояк) - до 17:00; Салтовское шоссе, 244 (стояк) - до 20:00
Новобаварский район: ул. Полтавский Шлях, 65, ул. Кибальчича, 43 (п. №2, стояк), ул. Свинаренко, 7 (п. №1, стояк) - до 20:00;
Слободской район: пр. Гагарина, 49-а (п. №5) - до 20:00;
Шевченковский район: ул. Деревянко, 9, ул. Клочковская, 197 (п. №15, стояк), ул. Тобольская, 31 (п. №2, спаренный стояк) - до 20:00.