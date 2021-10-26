Где в Харькове сегодня нет воды (адреса)

Сегодня, 26 октября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. 23 Августа, 36-а (п. №1, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №4, спаренный стояк), ул. Рымарская, 1, 3/5 до 20:00 26.10.21 г.

Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 3 (п. №7, спаренный стояк), ул. Метростроителей, 25-а, 41, 43 до 20:00 26.10.21 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 89 (стояк) до 17:00 26.10.21 г., пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 28, 28-а, 30, 32-б до 20:00 26.10.21 г.

Немышлянский район:

пр. Московский, 234 (спаренный стояк) до 17:00 26.10.21 г.; пер. Снегиревский, 9 (спаренный стояк) до 20:00 26.10.21 г.

Новобаварский район:

ул. Пермская, 9 (п. №1, стояк), ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, стояк), ул. Власенко, 22 (п. №2), ул. Полтавский Шлях, 3, ул. Рождественская (Энгельса), 1 до 20:00 26.10.21 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00 26.10.21 г.

Холодногорский район:

ул. Старопрудная, 8 (п. №1, стояк), ул. Полтавский Шлях, 190 (п. №8) до 20:00 26.10.21 г.

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