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Где в Харькове сегодня нет воды

Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 26 октября, в части домов города в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район: 

пр. Московский, 310 (п. №1, стояк) до 20:00 26.10.18 г.

Киевский район: 

ул. Шишковская, 12 (стояк) до 20:00 26.10.18 г.

Московский район: 

пр. Тракторостроителей, 112 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 26.10.18 г.

Немышлянский район: 

Салтовское шоссе, 246-а, ул. Амосова, 5 до 15:00 26.10.18 г., б-р Богдана Хмельницкого, 12 (п. №4, стояк) до 20:00 26.10.18 г.

Новобаварский район: 

ул. Академика Богомольца, 7 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 26.10.18 г.

Слободской район: 

ул. Киргизская, 9-а, 9-б до 18:00 26.10.18 г., ул. Танкопия, 6 (п. №12, стояк) до 20:00 26.10.18 г.

Холодногорский район: 

ул. Большая Панасовская (Котлова), 195 (п. №1) до 17:00 26.10.18 г.; ул. Золочевская, 21 (п. №1) до 20:00 26.10.18 г.

Шевченковский район: 

ул. 23 Августа, 75 (п. №3, стояк), пер. 23 Августа, 3 (п. №4, стояк), ул. 23 Августа, 77 (п. №2, стояк) до 20:00 26.10.18 г.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: вода

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