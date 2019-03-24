Где в Харькове сегодня нет воды
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.
По информации КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:
Шевченковский район:
пер. 23 Августа, 3 (п. №3) до 17:00 24.03.19 г.; ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), ул. Деревянко, 48 (п. №2, спаренный стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк), пр. Победы, 66 (п. №8, стояк), пр. Победы, 61 (п. №3, стояк) до 20:00 24.03.19 г.
Индустриальный район:
б-р Грицевца, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 24.03.19 г.
Киевский район:
ул. Леся Сердюка, 40 (п. №1) до 17:00 24.03.19 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 121 (п. №9, стояк), пр. Академика Курчатова, 12 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 24.03.19 г.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 138-а, 140-а до 15:00 24.03.19 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №10) до 20:00 24.03.19 г.
Новобаварский район:
ул. Власенко, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 24.03.19 г.
Слободской район:
пр. Гагарина, 43/1 (п. №1, стояк) до 20:00 24.03.19 г.