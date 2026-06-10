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Генічеськ / Арабатська стрілка. Мости. Для розуміння

Генічеськ / Арабатська стрілка. Мости. Для розуміння

Мова йде про ураження одного з трьох мостів: двох у самому Генічеську та одного вже на Арабатській стрілці.

У комплексі з ситуацією на Чонгарі закриття руху (а офіційне повідомлення фактично підтверджує, що рух через цей маршрут здійснювався) відрізає Крим від спрощеної логістики з боку сухопутного коридору.

Тепер основний об’їзд можливий лише через Армянськ та Перекопськ. Це означає додаткові кілометри, додатковий час у дорозі та додаткові витрати пального.

На тлі паливної кризи виходить удвічі цікавіше. Логістика стає довшою, дорожчою та менш прогнозованою. А будь-які проблеми з постачанням починають множитися по всьому маршруту.

Джерело: https://t.me/andriyshTime/60012

Новости портала «Весь Харьков»

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