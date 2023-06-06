Генерал-лейтенант рф Соболев раскрыл причину сдачи части Харьковской области

«У нас контрактная армия на Харьковском направлении просто разбежалась. Так называемые «пятисотые», которые написали рапорт «прошу расторгнуть контракт» и уехали. И мы сдали Харьковскую область. Вот так мы сдали Харьковскую область. Потому что в ротах осталось по 12-15 человек», — сказал депутат.

Он также заявил, что именно в связи с этим был принят закон об уголовной ответственности за самовольное покидание позиций.

Интересно и почему это они контракты пытаются разорвать?

Джерело: https://t.me/c/1059135528/56449

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