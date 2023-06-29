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Генерала Суровікіна заарештовано, - The Moscow Times

Генерала Суровікіна заарештовано, - The Moscow Times

Генерала Сергія Суровікіна заарештовано, - The Moscow Times, посилаючись на два джерела з апарату міноборони росії.

«Там історія з ним була не ОК. Для влади. Більше нічого не можу говорити», - одне із джерел.

«У контексті Пригожина, мабуть, він вибрав бік, і його за яйця схопили», - друге з джерел. На запитання газети про місцезнаходження генерала, газета отримала від другого джерела відповідь: «Цю інформацію у нас навіть внутрішніми каналами не коментують».

Офіційно арешт ніхто не підтвердив.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/34824

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