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Генеральна асамблея ООН засудила спробу росії анексувати Україну
Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує спробу росії анексувати окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.
143 із 193 країн-членів проголосували за резолюцію, 35 утрималися, 5 — проголосували проти. Список країн-ізгоїв у світі: Біларусь, Північна Корея, Нікарагуа, росія, Сирія. Вітаємо кремль на задвірках історії.
Джерело: https://t.me/blacklampa/7324