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Генеральная Ассамблея ООН приняла проект резолюции по созданию механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного войной россии против Украины

Генеральная Ассамблея ООН приняла проект резолюции по созданию механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного войной россии против Украины

Генеральная Ассамблея ООН  одобрила резолюцию, в которой признается, что Россия несет ответственность за возмещение ущерба Украине.

Резолюция, поддержанная 94 из 193 членов ассамблеи, признает, что Россия должна нести ответственность за нарушения международного права в Украине или против Украины и «должна нести правовые последствия всех своих международных противоправных действий, включая возмещение ущерба, включая любой ущерб, причиненный такими действиями».

Ебензя возмущённо рассказывает, что "все к вам вернётся бумерангом", но не учитывает, что никто в российской валюте, в российской системе финансов никогда свои резервы держать не будет.

Но Ебензя волнуется не зря: за средства Украина сможет покупать вооружение в период войны, а также восстанавливаться по ее окончанию.

Ебензя может порадоваться, что с заикающимся Нарышкиным поговорил Бернс, предупредив российскую сторону о последствиях ядерных игрищ, а также без прямой декларации в прессе продолжил щупать переговорный трек.

В данном случае появилась лишь новая фигура - Нарышкин, то есть человек, которого можно считывать полностью с помощью 2 психологов при спецслужбах. Значит ЦРУ понадобился "прямой, тупой агент с трясущимися коленками".

Джерело: https://t.me/cynic2020/7613

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