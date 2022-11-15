Генеральная Ассамблея ООН приняла проект резолюции по созданию механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного войной россии против Украины

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, в которой признается, что Россия несет ответственность за возмещение ущерба Украине.

Резолюция, поддержанная 94 из 193 членов ассамблеи, признает, что Россия должна нести ответственность за нарушения международного права в Украине или против Украины и «должна нести правовые последствия всех своих международных противоправных действий, включая возмещение ущерба, включая любой ущерб, причиненный такими действиями».

Ебензя возмущённо рассказывает, что "все к вам вернётся бумерангом", но не учитывает, что никто в российской валюте, в российской системе финансов никогда свои резервы держать не будет.

Но Ебензя волнуется не зря: за средства Украина сможет покупать вооружение в период войны, а также восстанавливаться по ее окончанию.

Ебензя может порадоваться, что с заикающимся Нарышкиным поговорил Бернс, предупредив российскую сторону о последствиях ядерных игрищ, а также без прямой декларации в прессе продолжил щупать переговорный трек.

В данном случае появилась лишь новая фигура - Нарышкин, то есть человек, которого можно считывать полностью с помощью 2 психологов при спецслужбах. Значит ЦРУ понадобился "прямой, тупой агент с трясущимися коленками".

Джерело: https://t.me/cynic2020/7613

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