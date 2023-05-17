Генеральний директор OpenAI Сем Альтман дає свідчення в Конгресі США

У вівторок виконавчий директор OpenAI Сем Альтман дає свідчення перед комітетом Конгресу про свою компанію та вибух технологій штучного інтелекту, який стався за останній рік.

Альтман перебуває в центрі буму штучного інтелекту завдяки генеративному чат-боту AI ChatGPT від OpenAI і є одним із найвпливовіших лідерів у галузі. Він уже зустрічався з представниками Білого дому в рамках візиту його та інших керівників технічних компаній на початку цього місяця.

Тепер Альтман відповідатиме на запитання судового підкомітету Сенату, виступаючи в якості квазігалузевого представника компаній, які намагаються розгорнути чат-боти та інші інструменти для громадськості, включаючи Google і Microsoft. Теми, ймовірно, включатимуть ризики штучного інтелекту, конкуренцію в галузі та те, як уряд має з цим поводитися — і, можливо, навіть те, чи збираються роботи вбивати нас усіх.

● Хто такий генеральний директор OpenAI Сем Альтман?

38-річний Альтман виріс у Сент-Луїсі та почав кодувати ще дитиною. Він вступив до Стенфорду, але кинув навчання в 2005 році, щоб створити Loopt, першу програму для соціальних мереж, яка передувала широкому впровадженню смартфонів. Він продав компанію через сім років і сам сказав, що його перші спроби стати підприємцем були невдалими.

Він почав працювати в Y Combinator, інкубаторі стартапів, який допомагав технологічним компаніям на ранніх стадіях розвитку та залучав гроші. Завдяки цій роботі він опинився в центрі буму венчурного капіталу , і він став наставником таких технологічних лідерів, як засновник LinkedIn Рейд Хоффман, співзасновник Palantir Пітер Тіль і венчурний інвестор Пол Грем. Зрештою він керував Y Combinator і створив власну репутацію венчурного капіталіста та наставника для інших засновників.

Альтман пробував займатися політикою, розглядаючи можливість балотуватися на посаду губернатора Каліфорнії в 2018 році та організувати збір коштів для недемократичного кандидата в президенти Ендрю Янга в 2019 році. Він пожертвував на виборчу кампанію президента Байдена.

● Що таке OpenAI?

Альтман підштовхнув Y Combinator до дослідження масштабних проблем, таких як універсальний базовий дохід, міське планування та ШІ. OpenAI починався як відгалуження технологічного інкубатора та мав працювати як некомерційна організація, яка діятиме як противага великим технологічним компаніям, які вливають гроші в дослідження штучного інтелекту та наймають найяскравіші уми цієї галузі. Він був профінансований за рахунок пожертвувань технологічних важковаговиків, включаючи власника Twitter Ілона Маска, Тіля та Хоффмана.

Організація найняла поважних дослідників і почала публікувати статті. У 2019 році Альтман офіційно залишив Y Combinator, щоб керувати OpenAI на повну ставку, і він швидко змінив організацію з некомерційної на комерційну компанію, яка взяла на себе фінансування венчурного капіталу. Альтман сказав, що зміни були необхідні для отримання грошей, необхідних для того, щоб не відставати від Google, Microsoft та інших технологічних гігантів, але цей крок був суперечливим.

Маск є одним із багатьох, хто критикував новий шлях OpenAI, написавши у березні у Твіттері , що його збентежило те, що некомерційна організація, якій він пожертвував гроші, тепер оцінюється в 30 мільярдів доларів. (З того часу Маск почав працювати над власною компанією штучного інтелекту .)

● Що таке ChatGPT, чат-бот OpenAI?

У листопаді OpenAI запустив ChatGPT , бота, який може вести розмови, відповідати на складні запитання на будь-яку тему та писати комп’ютерний код. Ця технологія прискорила гонку озброєнь зі штучним інтелектом і підштовхнула такі великі компанії, як Microsoft і Google, до швидкого випуску власних чат-ботів і продуктів на основі штучного інтелекту .

Раніше у 2022 році фірма також випустила DALL-E, інструмент ШІ, який може створювати зображення на основі текстової підказки. Багато зображень стали вірусними, підштовхнувши широкий інтерес до генеративного штучного інтелекту в такий спосіб, якого ця сфера раніше не бачила.

● Що Альтман сказав про регулювання ШІ?

Альтман, як і більшість інших бізнес-лідерів ШІ, каже, що галузь потребує регулювання . В інтерв’ю ABC у березні він сказав, що його турбує можливість використання штучного інтелекту для посилення поширення дезінформації або покращення здатності хакерів проникати в комп’ютерні системи. Але він проти закликів зупинити або призупинити розробку ШІ.

Він стверджував, що те, як працює OpenAI, шляхом розміщення нових інструментів у загальнодоступній сфері, поки вони ще зародилися, допоможе людям помітити більші ризики, які несе технологія, поки не стане надто пізно. Він був зайнятий тим, щоб донести своє повідомлення до громадськості. У квітні він відвідав десяток країн світу, щоб поговорити з політиками про ШІ.

Джерело: internetua.com

Автор: Дмитро Сизов

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