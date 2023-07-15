Генштаб рф перетворює війська на підрозділи-камікадзе. З армії прибирають впливових офіцерів

Валерій Герасимов отримав зелено світло на кадрові чистки у війську. Прибирають не тільки спільників «кухаря Путіна», але й вищих офіцерів із власною думкою. Бо, як говорить знамените радянське прислівʼя, «офіцер не повинен думати, він повинен виконувати». І в період кремлівської кризи це прислівʼя актуальне, як ніколи.

▶ ️Скориставшись бунтом Прігожина, нач генштабу рашистів Валерій Герасимов великою косою чистить лави збройних сил. Формально, він та міністр Шойгу викошують посіпак власника «вагнерів».

● Лише офіційно претендентами "на вихід" є близько 30 вищих офіцерів: (https://www.wsj.com/articles/russia-detained-several-senior-military-officers-in-wake-of-wagner-mutiny-35a696e4) 13 з них затримані для допитів, ще близько 15 відсторонені від служби або звільнені. Частина військовиків дійсно були обласкані ватажком найманців Прігожиним.

● Екс-командувач окупаційним угрупуванням генерал Суровікін ніби-то був втаємничений у плани повстання. Такі ж самі звинувачення озвучені й на адресу заступника Суровікіна генерал-полковника Андрія Юдіна та ще одного генерала: заступника начальника ГРУ Володимира Алексєєва. Всі вони були затримані, а зараз відсторонені від виконання службових обов'язків, і перебувають під наглядом.

● Серед затриманих – колишній генерал-полковник Михайло Мізінцев. З подачі «кухаря Путіна» він донедавна обіймав посаду заступника міністра оборони, та після скандальної відставки приєднався до «вагнерів».

▶ ️Поряд з посіпаками Прігожина генштаб рф позбувається вищих офіцерів, котрі дозволяють собі «думати, а не виконувати». Найяскравіший випадок - звільнення командувача 58-ї армії ППО, генерал-майора Івана Попова.

● Попов де-факто звинуватив Герасимова у зраді інтересів армії. Він публічно заговорив про проблеми русні на запорізькому напрямкові, відсутність в орків засобів контрбатарейної війни, постів артилерійської розвідки, значних втрат росіян від вогню української артилерії т.д.

● «Міністр оборони Шойгу звільнив мене через оприлюднення різноманітних проблем у російській армії, що становило загрозу для російського командування», - сказав Попов, пафосно прирівнявши себе до "лідера повстання", назвав себе "Спартаком" (його позивний), а своїх підлеглих – "гладіаторами".

● Попов не входить до прігожинської свити, але «невидима рука» розкручує генерала за подібним сценарієм, що і «кухаря Путіна»: генерал «обмазав» начальника генштабу усіма нечистотами війни, і закликавши кремль звільнити Герасимова. Його звернення розтиражовані по всьому турбопатріотичному інтернету, і тепер він виглядає патріотом-захисником - на тлі кабінетної дупи Герасимова.

● Попов - не єдиний, з кого конструюють опального генерала Лебедя з 90-х, народного улюбленця - правдобруба, який постійно був скалкою у найчутливішому місці кремля (це Лебедю належить фраза: «Дайте мені сформувати полк з дітей депутатів та міністрів, і війна в Чечні завершиться за місяць»). Так, ще з січня намагається активно обгавкувати верхівку міноборони генерал-полковник Михайло Теплинський. Тоді він поконфліктував з Герасимовим щодо швидкості утилізації російських десантників під Соледаром, і теж потрапив у чорний список інакодумців.

▶ ️Задачі Герасимова сьогодні зрозумілі: він отримав право сформувати жорстку воєнну вертикаль, яка виконуватиме його вказівку, не завертаючи уваги на здоровий глузд, матеріально-технічне забезпечення, правила воєнної науки та інші «дурниці».

● Йдеться про перетворення військ в ескадрони камікадзе, готових бездумно полягти на полі бою, якщо надійде відповідний наказ. Саме таку поведінку військ і передбачає стратегія війни «до останнього росіянина».

● Тим часом «святе місце» Прігожина в свідомості турбопатріотів намагаються заповнити іншим персонажем. Не факт, що це буде саме Попов, але в кожному випадку, у цього процесу є продюсер та сценарист. А «герої», судячи з усього, не забаряться.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/822

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