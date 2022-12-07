Германия отказывается передавать системы Patriot Украине

Германия отказалась передавать обещанные Варшаве системы противовоздушной обороны Patriot Украине. Об этом сообщил Министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Он провел разговор с Министерством обороны ФРГ. По словам министра, он «с разочарованием принял решение отказаться от поддержки Украины».

«Размещение Patriot на западе Украине повысило бы безопасность поляков и украинцев», – написал министр в Блащак.

Министр обороны добавил, что его страна совместно с Германией приступают к мероприятиям по размещению систем Patriot в Польше и подключению их к польской системе командования.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11336

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