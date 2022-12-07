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Германия отказывается передавать системы Patriot Украине

Германия отказывается передавать системы Patriot Украине

Германия отказалась передавать обещанные Варшаве системы противовоздушной обороны Patriot Украине. Об этом сообщил Министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Он провел разговор с Министерством обороны ФРГ. По словам министра, он «с разочарованием принял решение отказаться от поддержки Украины».

«Размещение Patriot на западе Украине повысило бы безопасность поляков и украинцев», – написал министр в Блащак.

Министр обороны добавил, что его страна совместно с Германией приступают к мероприятиям по размещению систем Patriot в Польше и подключению их к польской системе командования.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11336

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