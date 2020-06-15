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Герої не вмирають: виповнилося шість років від дня трагедії у небі над Луганськом

Герої не вмирають: виповнилося шість років від дня трагедії у небі над Луганськом

14 червня виповнилося шість років від дня трагедії у небі над Луганськом. У 2014 році російськими найманцями із переносного зенітно-ракетного комплексу був збитий український військовий літак Іл-76.

Річниці цієї трагедії посвятив своє звернення командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Його публікує у Facebook Командування об’єднаних сил ЗС України.

В авіакатастрофі загинуло 40 десантників 25 окремої повітрянодесантної бригади та 9 членів екіпажу літака Іл-76 з 25 бригади транспортної авіації Повітряних сил України. «Крилата піхота» летіла на допомогу своїм побратимам, які тримали оборону Міжнародного аеропорту «Луганськ».

Шість років минуло від страшної трагедії, однак гіркий біль і досі продовжує пекти наші серця. Україна, на жаль, і сьогодні втрачає найгідніших своїх синів, що мужньо відстоюють її територіальну цілісність, суверенітет і незалежність. Тож схилимо голови в пам’ять про воїнів, які загинули за волю України!

Ми не забули і не забудемо нікого! Ви – назавжди в наших серцях! Вічна Слава та шана Вам, захисники України!

Источник: sprotyv.info

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