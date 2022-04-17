Герої не вмирають!

8 років тому, 17 квітня 2014 року, в окупованій рашистами Горлівці викрадено і вбито депутата міськради Володимира Рибака.

Як відомо, 12 квітня 2014 року, Горлівку атакували бойовики на чолі з Гіркіним-Стрєлковим. Впродовж кількох днів вони намагалися захопити відділення міліції та будівлю міськради. Зрештою їм це вдалося.

Зранку 17 квітня перед будівлею Горлівської міської ради містяни зібралися на мітинг «За єдину Україну». Під час мітингу депутат міськради Володимир Рибак намагався зняти прапор так званої ДНР і повернути туди прапор України.

Після мітингу, за словами свідків, до депутата під'їхав легковий автомобіль, і якісь особи в камуфляжі буквально заштовхали Рибака в салон і вивезли в невідомому напрямку.

Через кілька днів, 22 квітня, тіло Володимира Рибака та тіло 19-річного студента КПІ Юрія Поправка знайшли в річці Казенний Торець під Слов'янськом з ознаками катувань і насильницької смерті.

Вже згодом встановили, що 17 квітня російський терорист - Ігор Безлер ("Бєс") доручив начальнику самопроголошеної міліції Горлівки нейтралізувати Володимира Рибака, котрий намагався встановити український прапор на будівлі Горлівської РДА. Також Безлер наказав члену своєї групи, військовому РФ, викрасти Рибака, посадити його до автівки і вивезти в означене місце, де вжити щодо нього заходи фізичного впливу.

Далі за вказівкою Ігоря Гіркіна ("Стрєлок") Володимира Рибака доставили в штаб сепаратистів у Слов'янську, де Гіркін зустрівся з ним особисто. 20 квітня Гіркін особисто наказав самопроголошеному меру Слов'янська Пономарьову вивезти зі штабу тіло вбитого Рибака. Ось так російські найманці та їхні посіпаки, які зрадили своїй країні, знущалися над патріотами, які не бажали повернення "руского міра" в Україну. Ви - не забуті, Герої України! Справа ваша продовжується і помста за вас - буде жорстокою. Вічна пам'ять!"

20 лютого 2015 року Володимиру Рибаку було присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» (посмертно) «За громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності».

Источник: facebook.com

Автор: Дмитро Чекалкин

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