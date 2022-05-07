Героїчний опір українських захисників на Харківщині деморалізував ворога (АУДІО)

Підрозділи окупантів охоплені панікою і жалкують, що приїхали на війну в Україну.

Про це йдеться у нових телефонних розмовах загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

«Пацаны уже просто на панике такой, что… По нам е*ашат с минометов, танков, нах*й, а нам даже отходить не разрешают», - скаржиться путінський вояка своїй матері.

Він обурений, що на передову кидають лише рядовий склад, а їхні командири сидять у безпечному місці в тилу.

«Я очень жалею, что сюда поехал. Тут каждый день на счету», - резюмує окупант.

Звісно, він правий: ЗСУ виконує свою роботу «на відмінно», і уникнути покарання за вторгнення на нашу землю навряд чи вдасться. Уже майже 25 тис. ворожих загарбників заплатили за це своїм життям.

Ті, кому досі щастило, ще мають шанс скласти зброю та врятуватися.

Источник: ssu.gov.ua

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