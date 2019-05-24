Героический поступок пассажира – спас десятки жизней

Часы, почетная грамота и телевизор - такими подарками сегодня наградили Юрия Малявина. Неделю назад в маршрутке под Харьковом он спас десятки человеческих жизней. В автобусе, который двигался в Чугуев, возникла ссора между мужчиной навеселе и его спутницей. В какой-то момент выпивоха достал гранату и начал угрожал ее взорвать. Юрий Малявин, ветеран афганской войны, среагировал мгновенно. Когда пассажиры начали кричать «у него в руках граната», Юрий приказал водителю остановиться.

Юрий Малявин:

Когда он остановился. Он открыл двери, люди все повыскакивали все сразу, я на передней двери стоял, а он получился на средней двери. И он когда выходил, эта женщина выходила, он первый вышел, женщина за ним. «Ты что – ты кольцо хотела, на тебе кольцо!» Он вырывает кольцо и выбрасывает его в сторону. И вот всё, с этой гранатой идет к ней. Она от него отходит, он к ней. Плачет, говорит: «Ну, что мне перед тобой на колени стать?».

Когда мужчина подошел ближе, Юрий отобрал у него гранату и держал ее в руках до тех пор, пока на место происшествия не прибыли правоохранители. Юрий Малявин говорит, если бы такая ситуация повторилась, он бы не раздумывая, поступил так же.

Юрий Малявин:

Якось все получилось спонтанно. Просто надо было что-то делать. Потому что, я когда увидел, что граната без кольца, в любой момент могла разжаться рука – мало ли, спазм, судорога, ну всё может быть, потому что человек уже стоит на эмоциях.

Сегодня Юрия приветствовали в прокуратуре Харьковской области за героический поступок и благодарили за то, что не побоялся рискнуть собственной жизнью, чтобы спасти более пятидесяти пассажиров, среди которых были в основном женщины и дети. Ведь у выпивохи в руках была самая опасная граната Ф-1, зона поражения которой составляет более 200 метров.

Агентство Телевидения Новости