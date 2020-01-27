Героическое самоубийство

В спальном районе на Салтовке произошло чрезвычайное событие. В квартире одного из домов прозвучал взрыв, от которого, как оказалось, погиб пенсионер. Основная версия полиции - 65-летний мужчина совершил самоубийство, подорвав себя гранатой РГД-5. Взрыв случился около двух часов дня. Покойный мужчина проживал в квартире на втором этаже многоэтажки, где его мертвым и нашли работники полиции.

Ольга Винокурова, начальник Московського следственного отдела полиции:

По прибутті слідчо-оперативної групи за вище вказаною адресою було виявлено 65-річного громадянина, який проживав в одній із квартир будинку готельного типу. За ознаками тяжких тілесних ушкоджень, а саме повної ампутації лівої верхньої кінцівки та часткової ампутації лівої нижньої кінцівки, був у неконтактному стані.

В квартире погибшего полиция нашла осколки гранаты. В помещении были поврежденные двери и окна. Предсмертной записки в квартире не нашли, а соседей самоубийство мужчины не очень удивило. По их словам, он постоянно употреблял алкоголь и уже неоднократно рассказывал про свое желание покончить с жизнью, так как имел инвалидность и чувствовал себя одиноким.

Ну рассказали, что он был выпивший, жена ушла, дети ушли, и он ходил все время говорил, хочу жизнь покончить самоубийством. По слухам, как говорят, купил гранату РГД-5 и подорвал себя.

Дети не приезжали, с женой развелся, он сам жил, старенький. Он на инвалидности был, ну решил героически уйти с этой жизни, потому что вся эта красота эго достала.

Кроме погибшего мужчины, потерпевших в результате взрыва не было. Также остались целыми все другие квартиры этого дома.

Агентство Телевидения Новости