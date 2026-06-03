Гетманцев: позов Борнякова – шанс поставити крапку у питаннях "цифрових реформ"

Данило Гетманцев, до якого позивається в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков через звинувачення з боку нардепа у фіктивному розподілі ліцензій тощо, заявив, що судовий процес стане "публічним майданчиком для розкриття реального стану справ.

Про це йдеться у заяві голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Він прокоментував намір заступника міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова та його юридичних представників з компанії "Міллер" (зокрема адвоката Масі Найєма) позиватися до суду щодо захисту честі та гідності через публікації у Telegram-каналі нардепа.

Гетманцев привітав це рішення позивача, назвавши його "великим днем для українського суспільства", оскільки судовий процес, за його словами, стане "публічним майданчиком для розкриття реального стану справ, а також способом припинення злочинної діяльності".

"Я був упевнений, що чиновник, який ображається на критику - це вже відмерлий жанр політикуму. Але фігурант знайшов у собі сили, і я цьому щиро радий", – зазначив Гетманцев.

Народний депутат наголосив, що в межах судового розгляду він наполягатиме на залученні до справи "інших ключових ідеологів" та керівників "цифрових реформ" – зокрема Михайла Федорова та Олександра Новікова.

За словами Гетманцева, це дозволить у правовому полі отримати чіткі відповіді на питання, які давно турбують українське суспільство та коштують державному бюджету мільярдних втрат.

У суді Гетманцев пообіцяв підняти питання зриву запуску ДСОМ – чому досі повноцінно не працює Державна система онлайн-моніторингу на гральному ринку, за яку відповідальна команда Мінцифри ще з 2022 року, яка ціна цього зволікання для держави та скільки на цьому "економлять" організатори ігор щомісяця.

Також ідеться про лотерейний монополізм: як сталося, що в лотерейному "конкурсі", проведеному командою міністерства, перемогу знову здобули чинні оператори-монополісти, і яка реальна вартість таких умов.

Гетманцев також обіцяє підняти низку інших питань, які вже ставив у Telegram.

Він пообіцяв офіційно сформулювати для позивача питання щодо ситуації навколо "Сенс Банку" де, за його словами, має з'явитися "ще один відомий реформатор", причин трирічного зриву впровадження системи "еАкциз", а також можливих зловживань навколо процесів мобілізації.

Для забезпечення максимальної прозорості та правової оцінки фактів, народний депутат ініціює залучення до судового процесу Офісу генерального прокурора, говориться у повідомленні.

Джерело: epravda.com.ua

ж/г

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