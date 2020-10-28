ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Между Западом и Россией в самом разгаре невидимая кибервойна

Бывший советник британского премьера Бориса Джонсона по вопросам безопасности рассказал, что Лондон недавно начал серию тайных кибератак против главарей кремлевского режима и их интересов в ответ на кибернаступление против Запада, сообщает «Голос Америки»,

По словам представителей западных спецслужб, союзники Британии, в том числе и США, тоже предпринимают подобные усилия, что свидетельствует о назревании киберконфликта с Кремлем в так называемой «серой зоне» между нормальными отношениями и вооруженным конфликтом.

«Тот факт, что вы этого не видите, не означает, что мы этого не делаем, потому что мы не всегда говорим о таких вещах», – заявил в интервью газете Times Марк Седвилл, до недавнего времени занимавший пост советника по национальной безопасности премьер-министра Британии Бориса Джонсона. При этом Седвилл подчеркнул, что Лондон использует свои наступательные кибервозможности в ответ на российские атаки.

«Когда мы считаем это правильным и необходимым, мы стремимся сделать так, чтобы их действия повлекли за собой последствия, причем обычно более весомые, чем они ожидали, – пояснил он. – Мы не можем оставлять инициативу за нашими противниками».

У Британии уже более 10 лет есть наступательный киберпотенциал, который она использовала против ИГ, в том числе для уничтожения самодельных дронов ИГ в иракском городе Мосул в 2018 году. Но официальные лица редко рассказывают о своих усилиях по проведению или отражению кибератак и не уточняют, что они считают законными целями в отсутствие полномасштабной войны.

В прошлом месяце генерал Патрик Сандерс, возглавляющий стратегическое командование Британии, рассказал репортерам, что теоретически страна способна «ослаблять, подрывать и даже разрушать критически важные возможности и инфраструктуру» противников. Британские военные сотрудничают с Центром правительственной связи (GCHQ) – ведомством, которое отвечает за электронную разведку.

Сандерс заявил: «Бинарное различие между войной и миром в его привычном понимании больше не актуально».

По словам Седвилла, Британия использовала свои наступательные кибервозможности в ответ на отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году.

«После атаки в Солсбери, первого за столетие случая применения химического оружия против европейской страны, мы дали видимый ответ. Мы выдворили из Великобритании всю российскую разведывательную сеть, – сказал он. – Но мы также приняли ряд других мер предосторожности, включая борьбу с некоторыми незаконными денежными потоками из России, а также скрытые меры, о которых я, разумеется, не могу говорить».

Судя по комментариям Седвилла, западные державы все решительнее ведут себя в «серой войне» с Россией, а также с Ираном, Китаем и Северной Кореей. «Важно, чтобы мы могли маневрировать в этой серой зоне и делать это эффективно», – отметил он.

На днях США объявили о выдвижении обвинений шести сотрудникам российской военной разведки за серию кибератак, направленных на подрыв западных демократий. Обвинительные заключения стали результатом продолжительных расследований, проведенных аналитиками ФБР в сотрудничестве с Google, Cisco, Facebook и Twitter, а также с союзными западными спецслужбами, в том числе британскими.

Как отмечает американский ученый Томас Рид, количество подробностей в обвинительных заключениях, вероятно, отражает степень инфильтрации хакерских операций ГРУ.

«Я подозреваю, что разведывательные сообщества альянса «Пять глаз» имеют крайне подробное представление об операциях российской военной разведки, если считается допустимым раскрыть ту информацию, которая была обнародована сегодня», – написал он в «Твиттере» после того, как были обнародованы обвинительные заключения.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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