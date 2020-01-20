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ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Народные дестабилизаторы поставили ФСБ на колени. Масштабные атаки продоолжаются

ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Народные дестабилизаторы поставили ФСБ на колени. Масштабные атаки продоолжаются

С осени прошлого года путинский режим находится под мощной атакой народных дестабилизаторов. Атака настолько масштабная, что ФСБ отдала приказ по всей стране в категорической форме засекретить любые данные по актам ложного минирования и запретила что-либо сообщать прессе.

В этой связи «Новая газета» обратилась к руководству ФСБ и лично Бортникову с открытым письмом с требованием объяснить «новую эпидемию лжеминирований», которая продолжается в городах Росси.

Вместо того, чтобы поддержать акцию народных дестабилизаторов, расшатывающих путинский режим, «Новая газета» призывает свое лубянское начальство устранить причину «лжеминирований».

Утечки в СМИ свидетельствуют, что за 3 месяца атакам народных дестабилизаторов подверглись сотни объектов транспортной инфраструктуры, учреждений, образования, культуры и здравоохранения по всей России.

Проводятся многочисленные эвакуации судов, детских садов, школ, некоторые из них эвакуировали уже по 5-10 раз. Сообщения о бомбах поступали также в академию ФСБ и места дислокаций силовых банд путинского режима.

Ведомственное чекистское издание сетует, что речь идет о сотнях объектов и миллионах людей, чья жизнь якобы «осложнена этими событиями». На самом деле жизнь осложнена для ФСБ, МВД и прочих путинских силовых формирований, которые вынуждены тратить огромные усилия, средства и время на проверку сообщений о минировании. А простым людям плевать на проблемы путинских банд.

Источники пишут, что ущерб от атак народных дестабилизаторов беспрецедентен. Таких масштабных гибридных операций еще не было в истории России. Обобщенные данные о числе эвакуаций официально никто не ведет. Эти цифры, судя по всему, огромны, и ущерб от действий народных дестабилизаторов также огромен.

«Новая газета» негодует вместо ФСБ, называя операцию народных дестабилизаторов «массовый терроризмом» и «угрозой национального масштаба». Но госучреждения, ведомства и экстренные службы об акциях минирования ничего не сообщают.

Новогазетчики подсказывают вышестоящему начальству, что выбор времени и объектов атаки «совершенно очевидно свидетельствуют, что мы имеем дело с единым замыслом неизвестных злоумышленников».

А неспособность ФСБ предотвратить происходящее и молчание путинских спецслужб в такой ситуации наносят сильнейший ущерб репутации и доверию ФСБ. «Новая газета» назвала это «абсолютно реальным огромным ущербом».

ФСБ не может справиться с акциями народных дестабилизаторов, несмотря на то, что Лубянка обладает беспрецедентными полномочиями по контролю над мобильными сетями любого уровня, оборудованием и большим числом специалистов по кибербезопасности, IT и связи.

«Новая газета» сильно переживает за устойчивость путинского режима, требуя от лубянского начальства хотя бы «выдвинуть гипотезу» происходящего и затем «найти и наказать виновных, чтобы подобное не повторялось».

Видимо сильно приперло, если чекисты прибегли к помощи эпистолярного жанра.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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