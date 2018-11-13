ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Россия провела крупную подрывную операцию против НАТО

Власти Финляндии подозревает Россию в организации масштабных сбоев в работе системы спутниковой навигации GPS в Лапландии, когда там проходили учения НАТО. Об этом заявил премьер-министр страны Юха Сипиля.

По его словам, крупномасштабный сбой в работе системы навигации GPS, произошедший в ноябре во время учений НАТО Trident Juncture, был организован намеренно - технически это "относительно легко".

Сипиля заявил, что за попытками создать помехи стояла Россия, которая таким образом "дала сигнал" всем участникам учений.

Премьер-министр пообещал, что инцидент будет расследован и будут приняты ответные меры. "Я верю, что есть технические средства, с помощью которых можно определить источник вмешательства", - сказал он.

Вмешательство в систему GPS Сипиля предложил воспринимать так же, как нарушение воздушного пространства, и заявил, что Финляндии следует подготовиться к новым подобным попыткам, так как создание помех сигналам GPS для авиации увеличивает риск аварий, в том числе и пассажирских самолетов.

Напомним, в конце октября НАТО начало боевую фазу крупнейших со времен холодной войны учений Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец 2018"). По легенде, нападению вымышленного государства "Муринус" подверглись восточные и центральные районы Норвегии, и НАТО проводило операцию по освобождению своего союзника - переброске войск по морю, высадке десанта, нанесению ударов с моря и воздуха.

Согласно сценарию, на учениях разыгрывался сценарий ст. 5 Устава НАТО, гласящей, что нападение на любую страну Североатлантического альянса приравнивается к нападению на всю организацию.

В НАТО подчеркивали, что сценарий - выдуманный, маневры же носили исключительно оборонительный характер и на них отрабатывалось сопротивление силам захватчиков. "Учения посылают четкий сигнал любому потенциальному противнику, что НАТО не стремится к конфронтации, но готово защищать всех союзников от любой угрозы", - заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Маневры начались 25 октября недалеко от российских границ - на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике, а также в воздушном пространстве Швеции и Финляндии. В них принимали участие все 29 стран - членов НАТО, а также подразделения Финляндии, Швеции и Украины: это 50 тысяч военных, 10 тыс. боевых машин, 250 самолетов и вертолетов, 65 кораблей. Со стороны США в маневрах была задействована самая крупная военная группировка - 14 тысяч военнослужащих (почти треть от всех задействованных сил стран-членов НАТО).

После активной фазы учений, которая завершилась 7 ноября, последуют командно-штабные учения (14-23 ноября). В рамках учений будет проверена способность альянса по переброске подкреплений на территорию союзника из США и Европы, а также готовность сил быстрого реагирования НАТО. По мнению экспертов, масштаб учений - еще один признак усиления недоверия в отношениях Москвы стран членов НАТО.

Кроме того, нынешние учения заостряют внимание на геополитической битве за Арктику, где глобальное потепление открыло доступ к районам, которые можно потенциально осваивать в экономических целях. Россия старается позиционировать себя как ведущую военную державу региона и наращивает там свою мощь и присутствие своих оборонных сил.

Эти крупномасштабные учения стали зеркальным ответом на сентябрьские российские учения "Восток-2018". Если верить утверждениям Москвы в самых масштабных в современной истории России военных учениях приняли участие 300 тыс. солдат, 36 тыс. танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты, более 1000 самолетов и вертолетов и около 100 кораблей.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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