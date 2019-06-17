ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. США атаковали энергосистему России. Трампа не предупредили

По данным источников газеты New York Times, в российских энергосистемах размещены американские вредоносные коды, способные нарушить работу электрических сетей.

Соединенные Штаты наращивают масштабы кибервторжения в российские электрические сети, что служит предупреждением Путину и демонстрирует то, как администрация Трампа может использовать новые полномочия по применению кибероружия против России в ответ на российские гибридные атаки против США. Об этом со ссылкой на источники в администрации, сообщила газета New York Times.

Во время бесед, состоявшихся в последние три месяца, представители администрации рассказали журналистам, что в компьютерных системах российских энергосетей и других стратегических объектов были размещены американские вредоносные коды. Эти действия стали ответом Москве, организовавшей кампанию по дезинформации и кибератак во время промежуточных выборов 2018 года в США.

Сторонники более агрессивной стратегии утверждают, что необходимость в этом назрела уже давно. В течение нескольких лет Министерство внутренней безопасности и ФБР публично предупреждали, что Россия внедрила в американские сети вредоносные программы, способные нарушить в случае возможного конфликта работу электростанций, нефте- и газопроводов, или систем водоснабжения.

В то же время подобные действия могут увеличить риск эскалации «цифровой холодной войны», которая ведется между Вашингтоном и Москвой.

В администрации Белого дома отказались сообщить о том, какие именно действия были уже предприняты киберкомандованием – новой структурой в составе Пентагона, которая занимается вопросами кибернетической обороны страны. В прошлом году Белый дом и конгресс наделили киберкомандование полномочиями проводить операции в системах стран-противников.

Ранее Джон Болтон, советник Трампа по национальной безопасности, заявил, что США сейчас рассматривают подобные действия в качестве возможности «сказать России, или кому-либо еще, кто занимается кибероперациями против нас: «Вы поплатитесь».

Глава киберкомандования США, генерал-лейтенант Пол Накасоне открыто говорил о необходимости «активной обороны» в сетях противника, чтобы продемонстрировать, как США могут ответить на онлайн-атаки. «Они нас не боятся», – заявил он во время прошлогодних слушаний в сенате.

Дональд Трамп наделил киберкомандование новыми полномочиями летом прошлого года. Известно, что президентский меморандум, содержание которого остается засекреченным, дает Накасоне право на проведение онлайн-операций без предварительного одобрения со стороны президента.

Однако действия внутри российских энергосистем проводятся киберкомандованием при помощи других полномочий, утвержденных в прошлом году конгрессом.

Закон о санкционировании военных действий разрешает проводить «тайную военную деятельность» в киберпространстве для «сдерживания или защиты от нападений и других злонамеренных действий» против США. Согласно закону, киберкомандование может получить разрешение на такие действия у министра обороны, не нуждаясь в одобрении со стороны президента.

Накасоне и Болтон отказались отвечать на вопросы New York Times о возможном проникновении в российские системы энергоснабжения. Отказались от комментариев и представители Совета национальной безопасности.

Джон Болтон, который ранее выступал на конференции, проводимой газетой Wall Street Journal, сказал: «Мы полагали, что ответ в киберпространстве на (российское) вмешательство в выборы был наивысшим приоритетом в прошлом году, и именно на нем мы и сосредоточились. Но сейчас… мы расширяем сферы, в которых мы готовы действовать».

По информации двух источников в администрации, Трамп не был подробно проинформирован о деталях операции по внедрению в российские энергосети программных кодов, способных вести наблюдение или атаковать систему изнутри.

Представители Пентагона и спецслужб рассказали изданию о том, что их руководство не уверено в необходимости посвящения Трампа в детали операции, проводимой против России. Они боятся реакции Трампа, а также беспокоятся в связи с тем, что он может отменить приказ или поделиться данными операции с иностранными чиновниками (скорее всего, имеются в виду русские - КЦ).

Так, в 2017 году в беседе с российским министром иностранных дел Лавровым Трамп рассказал русским о секретной операции, которая проводилась США в Сирии.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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