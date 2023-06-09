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Глава Деснянского РДА, где ракета убила людей из-за закрытого укрытия, захотел премию 100%

Глава Деснянского РДА, где ракета убила людей из-за закрытого укрытия, захотел премию 100%

Глава Деснянского района столицы от «слуги народа», где ракета убила людей из-за закрытого укрытия, захотел премию 100%

Деснянская райгосадминистрация просит премировать главу администрации Дмитрия Ратникова в размере 100% оклада. В качестве обоснования прилагается список мероприятий, которые он провел, среди них: совещания, награждение спортсменов, участие во флешмобе ко Дню вышиванки и т.д.

(https://censor.net/ua/news/3423422/desnyanska_rda_prosyt_klychka_premiyuvaty_glavu_administratsiyi_ratnikova_dokument)

Как сообщалось, 2 июня Россия нанесла ракетный удар, в результате чего в Деснянском районе столицы погибли три человека: две женщины и 9-летняя девочка. Укрытие, состояние и доступ к которому являются ответственностью назначенного президентом главы РГА и где хотели скрыться от обстрела люди, было закрыто.

За 2022-2023 годы город выделил районам более 1,2 млрд грн на обустройство бомбоубежищ. Сейчас идут проверки злоупотребления этими средствами, к которым могут быть причастны подрядчики и председатели РГА, которые назначаются и увольняются президентом - 9 из 10 глав РГА Киева представители партии «Слуга народа». После трагедии мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту с инициативой уволить главу Деснянской РГА Ратникова.

Джерело: https://t.me/u_now/100202

Новости портала «Весь Харьков»

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