Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко призвал всех гражданских выехать из области в более безопасный регион

«Все гражданские, у кого есть возможность, должны временно выехать из Донецкой области в более безопасный регион», – заявил Кириленко в интервью Liga.

Он подчеркнул, что есть большая вероятность, что ситуация в области «будет усложняться: это очевидно».

«И в таком случае одним из важных рычагов манипуляций и достижения результатов для врага будет население. Поэтому людям нужно уезжать, чтобы выбить этот рычаг из рук оккупанта. И защитникам Донбасса будет гораздо легче бить врага», – объяснил чиновник.

Источник: telegram

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