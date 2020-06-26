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Глава Гослесагенства заявил, что вырубки не виноваты в наводнении в Карпатах

Глава Гослесагенства заявил, что вырубки не виноваты в наводнении в Карпатах

Руководитель Гослесагентства отрицает связь между вырубкой леса и наводнением на западе Украины

Глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий назвал "манипуляцией и популизмом" заявления о связи наводнений с вырубкой леса в Карпатах в промышленных масштабах.

По его словам, лес может удержать определенное количество осадков, но не такие объемы, которые выпали в течение нескольких дней в горных областях Украины, написал он в Facebook.

В частности, в наиболее пострадавшей Ивано-Франковской области выпало 2,8 млрд кубометров осадков, а лес может поглотить не более 200-250 млн кубометров.

"Это лишь 10% от всех осадков. Итак, лес не может обуздать стихию горных рек. Лес — не дамба для предотвращения паводков и сдерживания такого количества и силы воды. Поэтому заявления, что причиной наводнений являются рубки — это манипуляция и популизм", — заявил Заблоцкий.

Известно, что причиной масштабных наводнений на западе Украины стали ливни, которые начались на прошлой неделе. В горных реках уровень воды поднялся до 2 метров.

Глава Гослесагенства заявил, что вырубки не виноваты в наводнении в Карпатах

В результате паводка подтопленными оказались 230 населенных пунктов в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях. "Большая вода" повредила 429 км автодорог, 130 мостов и "отрезала" более 30 населенных пунктов.

Больше всего от дождевых паводков пострадала Ивано-Франковская область. В 197 населенных пунктах подтоплено более 5000 жилых домов, разрушено 125 км автодорог и 90 мостов. В результате стихии погибли 3 человека, в том числе одна женщина пропала без вести.

В наиболее пострадавших районах отсутствуют электроэнергия, газ и водоснабжение.

Волна воды 24 июня добралась до Тернопольской области, в селе Устье-Зеленое начался перелив воды через плотину на реке Днестр.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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