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Глава Курської області РФ заявив про артилерійські "прильоти"
Губернатор Курської області Російської Федерації Роман Старовойт заявив, що прикордонні села Росії вранці 5 липня обстрілюють із артилерії.
Джерело: Роман Старовойт у Telegram
Пряма мова: "Сьогоднішній ранок знову розпочався з артилерійського обстрілу прикордонних населених пунктів Глушківського району. Зафіксовано прильоти у селі Маркове, знову рвуться снаряди у селищі Тьоткіне".
Деталі: О 07:15 Старовойт повідомив, що "обстріл триває", і пообіцяв надати подробиці пізніше.
На доказ губернатор опублікував фотографії з вирвами в землі.
Источник: pravda.com.ua
Темы: война, пропаганда, россия