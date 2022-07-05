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Глава Курської області РФ заявив про артилерійські "прильоти"

Губернатор Курської області Російської Федерації Роман Старовойт заявив, що прикордонні села Росії вранці 5 липня обстрілюють із артилерії.

Джерело: Роман Старовойт у Telegram

Пряма мова: "Сьогоднішній ранок знову розпочався з артилерійського обстрілу прикордонних населених пунктів Глушківського району. Зафіксовано прильоти у селі Маркове, знову рвуться снаряди у селищі Тьоткіне".

Деталі: О 07:15 Старовойт повідомив, що "обстріл триває", і пообіцяв надати подробиці пізніше.

На доказ губернатор опублікував фотографії з вирвами в землі.

Глава Курської області РФ заявив про артилерійські прильоти

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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