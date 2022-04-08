Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что война в Украине вступила в "новую и отличающуюся фазу"

● По ее словам, российское наступление стало "более концентрированным", и НАТО согласилось поставить новое и тяжелое оборудование для борьбы с ним.

● Джен Псаки на вечернем брифинге заявила, что США готовы и в будущем предоставлять вооружение Украине.

● "Поставки оружия проходят почти каждый день. Только два дня назад мы объявили о поставке на 100 млн. долларов - это "Джавелины", критически важное оружие, которое украинцы применяют эффективно, чтобы бороться с россиянами".

● "На каждый российский танк в Украине США предоставили или готовятся предоставить по десять противотанковых систем", - отметила она. По ее словам, если учесть вклад союзников США, то отношение западных противотанковых систем к российским танкам в Украине составит 90 к 1.

● "Украинские лидеры говорят нам, какие системы им нужны. Зачастую они предоставляют списки. Мы проходим по этим спискам, чтобы понять, что можем предоставить. Абсолютное большинство запросов мы удовлетворяем".

Источник: telegram

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