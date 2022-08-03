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Глава МЗС Польщі і генсек ОБСЄ відвідали Бучу
Глава МЗС Польщі і чинний глава ОБСЄ Збігнев Рау, а також генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід відвідали Бучу.
Про це, як пише «Європейська правда», йдеться у повідомленні польського головування в ОБСЄ на сторінці у Twitter.
«Глава МЗС Збігнев Рау і генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід побували у Бучі — місці неймовірної жорстокості. Воєнні злочини, вчинені російськими військами в Україні, не будуть забуті. Винні будуть притягнуті до відповідальності» — йдеться у повідомленні.
Джерело: sprotyv.info