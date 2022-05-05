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Глава рпц гундяев рассказал папе Франциску о подлетном времени ракет: подробности

Глава рпц гундяев рассказал папе Франциску о подлетном времени ракет: подробности

Глава рпц кирилл гундяев в марте рассказал главе Папе Римскому Франциску о подлетном времени ракет НАТО к москве и санкт-петербургу. кирилл заявил, что «россия не может допустить, чтобы подлетное время до москвы сократилось до нескольких минут». Слова главы рпц опубликовал сайт отдела внешнецерковных связей рпц.

Вчера Франциск рассказал о разговоре и напомнил кириллу, что тот не чиновник и «не должен опускаться до уровня путинского алтарника».

Беседа понтифика с кириллом состоялась 16 марта. В отчете патриархии говорится, что кирилл решил поделиться с Франциском «своим видением непростой ситуации» вокруг войны в Украине. Пересказ видения кирилла полностью дублирует основные тезисы кремля по этому вопросу.

кирилл рассказал папе про смену власти в Украине в результате Майдана в 2014 году и про пожар в Доме профсоюзов в Одессе. После этого он рассказал Франциску, что НАТО якобы обещало россии не продвигаться на восток (никаких соглашений об этом подписано не было, европейские политики отрицают, что такое обещание когда-либо давалось).

Папа Франциск воспринял эти слова Кирилла как оправдание войны, следует из его интервью Coriera della Sera. По его словам, он ответил патриарху, что ничего не понимает в геополитике, но церковные лидеры должны говорить языком Иисуса, а не государственных служащих.

Источник: sprotyv.info

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