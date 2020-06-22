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Глава ВОЗ заявил, что мир – в новой фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ заявил, что мир – в новой фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в новую фазу пандемии коронавируса COVID-19. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

По его словам, за сутки в мире было зарегистрировано более 150 тысяч случаев коронавируса, почти половина из них — в Северной и Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

«Мир находится в новой и опасной фазе. Многим людям надоело быть дома. Страны по понятным причинам стремятся открыть свои общества и экономики. Но вирус все еще распространяется быстро, он все еще смертелен, и большинство людей все еще восприимчивы», — сказал Гебрейесус.

ВОЗ призвала все страны и их граждан быть бдительными, сохранять дистанцию, оставаться дома при плохом самочувствии, соблюдать гигиену.

Источник: sprotyv.info

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Темы: эпидемия

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