Главари «ДНР» намерены лишить имущественных прав жителей с паспортами Украины: детали

Оккупанты отдельных районов Донецкой области (ОРДО) готовят юридический переворот с далеко идущими последствиями — лишением гражданских и имущественных прав донецких граждан Украины, которые не примут или не будут иметь шансов принять паспорта так называемой «ДНР», пишет издание «Спектр«.

Отмечается, что указанные меры оккупантов могут затронуть от полутора до двух миллионов человек.

Как стало известно «Спектру» от источника, близкого к главарю «ДНР» Денису Пушилину, в Донецке проходят обсуждения проекта, результатом которого может стать полный отрыв от региона переселенцев и тех, кто еще держится за Украину. На экспертном уровне перед принятием местным «народным советом» обсуждают законопроект о гражданстве «ДНР» и просчитывают издержки от его появления. Законопроект написан на основе закона о гражданстве непризнанной республики Абхазия.

«Предполагается, что этот закон ограничит владельцев паспортов Украины с донецкой пропиской в праве продажи собственных квартир и домов, покупки любой недвижимости и занятии предпринимательской деятельностью. Граждане Украины с паспортами с местной пропиской с годами должны стать на улицах Ясиноватой, Макеевки и Донецка подозрительными персонами, своеобразными иностранцами — при проверке документов их смогут подвергать аресту до 30 суток без предъявления какого-либо обвинения, «до выяснения личности», — пишет «Спектр».

«К 2025 году единственным документом, который будет защищать здешнего человека, должен стать паспорт «гражданина ДНР». Проживающие на подконтрольной Киеву территории Украины владельцы украинских паспортов с пропиской в Донбассе и их такие же сограждане, которым откажут в получении паспорта «ДНР» в Донецке потеряют право совершать сделки, заниматься предпринимательской деятельностью и превратятся в родном городе во владельцев документов, выданным «враждебным государством», как здесь иногда называют Украину в официальной риторике непризнанной республики. Соответственно и достоверно установить личность по этим документам, по логике местных силовиков, невозможно. Отсюда, как говорят источники «Спектра», их требование о включении в законопроект о гражданстве нормы о возможности применять задержание в тридцать суток для владельцев украинских паспортов, которые покажутся конкретному патрулю подозрительными», — говорится в публикации.

При этом акцентируется, что «законопроект способен уже сегодня испугать миллионы людей, как в самой самопровозглашенной «ДНР», так и за ее пределами. Он также демонстрирует долгосрочность, фундаментальность, системность планов по переформатированию территорий и населения Донбасса».

Кроме того, уже объявлено о скором принятии «на основе российского законодательства» так называемого «Трудового кодекса ДНР».

«Появится или нет в ближайшее время для традиционно единогласного голосования в местном «народном совете» гораздо более конфликтный «закон о гражданстве «ДНР» на основе уже не российского, а абхазского законодательства — это скорее маркер накала обострения противостояния вокруг Донбасса», — заключает «Спектр».

Источник: sprotyv.info

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