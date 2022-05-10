Главное из Харьковской области, за последние сутки 9 мая

● На Слобожанском направлении враг наступательных действий не проводил. Ведёт оборону. Пытается не допустить продвижение наших войск по направлению к государственной границе Украины

● Оккупанты готовятся наступать на Изюмском направлении. А именно: Сулиговка - Новая Дмитровка, Сулиговка - Курулька. Пополняет материально-технические запасы, ведёт воздушную разведку

● В Нацполиции просят людей пока НЕ возвращаться в освобожденные населенные пункты области. Рядом идут бои, пока рано

● Оккупанты обстреляли Богодуховский район – четверо погибших, трое пострадавших, разрушены жилые дома

● В освобожденном от оккупантов селе Циркуны две женщины подорвались на растяжке, оставленной оккупантами

● Оккупанты массово выводят войска с Боровой и Богуславки в направлении Купянска. Рашисты живут в пустых домах местных жителей и воруют курей

● Харьковский облсовет поддержал позицию ВРУ о совершении РФ геноцида в Украине

#Харьковская_Область

Источник: https://t.me/u_now/48000

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