Главное из нового обращения Владимира Зеленского

● Украинская армия уже нанесла русской такой ущерб, которого она не видела десятки лет, хотя воюет постоянно.

● История навсегда запомнит нашу смелость. Мы защищаемся против величайшей тирании в мире, поэтому все остальные люди на земле тоже должны быть смелыми. Должны делать все, чтобы заставить россию искать мир.

● Требуются санкции против всех российских банков, нефтяное эмбарго против россии. Следует лишить российскую машину военных преступлений любой возможности действовать. Нужно оказать Украине жизненно необходимую помощь.

● Мы просили помощь оружием, финансовую помощь и для украинских вынужденных переселенцев — 10 млн человек, которых россия лишила дома. Демократический мир силен, чтобы помочь.

● Украинская смелость заслуживает уважения. Убеждайте своих политиков!

Источник: telegram

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