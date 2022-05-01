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Главное из обращения Владимира Зеленского:

Главное из обращения Владимира Зеленского:

● Оккупанты собирают еще дополнительные силы для новых атак против наших военных на востоке страны. Нагнали подкрепление на Харьковщину, пытаются усилить давление на Донбассе.

● Наши защитники уничтожили уже более 1000 российских танков. Почти 200 российских самолетов. Почти 2500 бронированных боевых машин.

● Сегодня оккупанты снова били ракетами по Днепропетровской области и по Одессе. Снова и снова российские войска доказывают, что одесситы – такие же враги для россии, как и все остальные украинцы. Уничтожена взлетная полоса одесского аэропорта.

● Владимир Зеленский: В ближайшее время ожидаем решения о нефтяных ограничениях против России.

● Зеленский отметил, что благодаря прекрасной работе наших воинов, на параде 9 мая в РФ военной техники будет меньше, чем в прошлом году.

Источник: https://t.me/truexanewsua/44550

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