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Главное за сутки из Харьковской области, 10 мая

Главное за сутки из Харьковской области, 10 мая

● ВСУ освободили Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак

● По Харькову впервые с начала войны не летят снаряды, - мэр Терехов

● На выезде из освобождённых Циркунов нашли тела троих мирных жителей. Их убили оккупанты,- Нацполиция

● В Харькове на следующей неделе планируют запустить наземный общественный транспорт. Трамваи убирать не будут. С метро придётся ждать несколько месяцев

● Двое пиротехников при разминировании освобождённых территорий получили минно-разрывные травмы

● Для живущих детей в метро педагоги организовывают мастер-классы, квесты, спортивные соревнования. Также с ними будут работать психологи

● Российские солдаты, которые находятся на Харьковщине перестают доверять своим командирам и готовятся к бунтам, - СБУ

● С начала войны в Харьковской области погибли от обстрелов врага 656 гражданских, из них - 29 дети, - Нацполиция

Источник: https://t.me/u_now/48207

Новости портала «Весь Харьков»

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