Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:17
Просмотров: 190

Главной причиной пожара в Харькове является местная власть, - Министр соцполики

Главной причиной пожара в Харькове является местная власть, - Министр соцполики

Об этом рассказала ответственная Министр социальной политики Марина Лазебная в эфире программы «Шустер Live».

По мнению Марины Лазебной, причиной пожара стали три фактора, среди которых незаконность здания, незаконная работа заведения и бездеятельность местных властей.

«Самое главное - местная власть. Она не выявила такой нелегальный дом и не обеспечила выполнение требований закона», - подчеркнула чиновница.

Также Лазебная заявила, что именно областные администрации обязаны выявлять такие заведения и обеспечивать их регистрацию, контролировать и нести за это ответственность.

«Информацию о частных учреждениях подают государственные администрации. 14 областных администраций и город Киев подали такую информацию, а все остальные - нет», - рассказала министр.

Напомним, что 21 января в Харькове произошел пожар в нелегальном доме для престарелых, в результате которого 15 человек погибли, а еще 5 попали в больницу.

В пожаре следствие подозревает владельца здания, арендаторов, которые осуществляли работу заведения и администратора центра. Никто из чиновников, отвечающих за выявление и работу подобных нелегальных центров, по данному делу в качестве подозреваемых не проходит.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харьковчанин продавал оружие (ФОТО)
Сегодня 07:10    86
Под Харьковом чиновник попался на незаконном оформлении собственности на 5,5 миллионов
Сегодня 06:44    111
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    110
Калейдоскоп спектаклей одесского разлива
24.01.2021 17:18    887
Неисправные печи по-прежнему приводят к пожарам в частных домах Харьковщины (ФОТО)
24.01.2021 09:24    139
В Харькове из храма украли бесценную икону
24.01.2021 08:50    364
Стоматолог, похищенный в Харькове, найден в Кропивницком
24.01.2021 08:15    599
В Харькове десятки влюбленных решили пожениться ради красивой даты
24.01.2021 07:05    526
В Харькове из 118 учреждений, предоставляющих услуги пенсионерам, официально работают только три – министр
24.01.2021 06:33    433
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
24.01.2021 06:00    248
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 