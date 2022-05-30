Главные новости Харьковской области 29 мая
● 31% Харьковской области остаётся под оккупацией, 5% освобождено от российских захватчиков.
● Владимир Зеленский посетил регион - был на передовой, наградил украинских военных и осмотрел самый разрушенный район - Северную Салтовку.
● На Слобожанском направлении враг сосредоточил усилия на удержании занятых позиций - Генштаб.
● В Харькове не подлежат восстановлению 225 домов.
● Оккупанты ищут железнородников в Боровой, хотят восстановить сообщение Купянск - Святогорск для своих военных нужд.
● В Ольховке восстанавливают разрушенный газопровод.
● С начала войны в регионе от обстрелов погибли 733 мирных жителя, из которых - 37 дети.
● ВС РФ нанесли авиационный удар по посёлку Прудянка Дергачевской громады.
Источник: https://t.me/vekha/40308