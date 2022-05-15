Главные новости из Харьковской области, 14 мая
● В Харьковской области россияне обстреляли три села - Долгенькое, Долина и Гусаровка. Они находятся между Изюмом и Славянском. В этом направлении пытается двигаться враг, чтобы окружить ВСУ в Донецкой области.
● Бойцы Теробороны на Харьковщине уничтожили российскую МТЛБ и группу прикрытия
● На Харьковщине оккупанты, отступая, минировали даже детские кроватки. Несмотря на то, что населенные пункты уже освобождены, возвращаться в них пока рано,- глава областной военной администрации
● На Изюмском направлении российские начали отступать, отошли минимум на 10км. ВСУ ведут успешную контратаку
● Русскую Лозовую после оккупации хотят переименовать в Украинскую Лозовую
● Украина выиграла битву за Харьков. Так считают американские военные аналитики
#Харьковская_Область
Источник: https://t.me/u_now