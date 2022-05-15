Главные новости из Харьковской области, 14 мая

● В Харьковской области россияне обстреляли три села - Долгенькое, Долина и Гусаровка. Они находятся между Изюмом и Славянском. В этом направлении пытается двигаться враг, чтобы окружить ВСУ в Донецкой области.

● Бойцы Теробороны на Харьковщине уничтожили российскую МТЛБ и группу прикрытия

● На Харьковщине оккупанты, отступая, минировали даже детские кроватки. Несмотря на то, что населенные пункты уже освобождены, возвращаться в них пока рано,- глава областной военной администрации

● На Изюмском направлении российские начали отступать, отошли минимум на 10км. ВСУ ведут успешную контратаку

● Русскую Лозовую после оккупации хотят переименовать в Украинскую Лозовую

● Украина выиграла битву за Харьков. Так считают американские военные аналитики

#Харьковская_Область

Источник: https://t.me/u_now

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