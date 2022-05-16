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Главные новости из Харьковской области, 15 мая

Главные новости из Харьковской области, 15 мая

● ВСУ приблизились к госгранице. Контрнаступление продолжается на северном направлении. В ближайшие дни наши военные будут пробовать выйти на украинскую границу. Ситуация на юге области сложнее

● В результате обстрелов на Харьковщине пострадали четыре человека, из них 15-летний ребенок

● Горячей точкой остается Изюмское направление. У Барвенкового враг постоянно пытается прорвать позиции наших Вооруженных Сил, однако успехов не имеет

● На оккупированной территории области ВСУ сбили российский самолет, тип истребителя устанавливают

● Люди постоянно возвращаются в Харьков. Ежедневно только через «Укрзалізницю» приезжают около 2000 людей

● Неделя - две и первые поезда начнут ходить в метро , - мэр Харькова Терехов

● От ракетных ударов разрушен потолок в Харьковском музыкальном лицее

● Из освобождённых сел автобусы начинают ходить в Харьков

#Харьковская_Область

Источник: https://t.me/u_now/49121

Новости портала «Весь Харьков»

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