Главные новости к утру 11 мая

ЕС не может стать посредником в переговорах между Украиной и россией, — Боррель со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Макрон может посетить Киев, но для этого не сложились необходимые условия — МИД Франции. О каких условиях речь во французском дипломатическом ведомстве не сообщили.

Германия возобновляет работу своего посольства в Киеве после эвакуации в Польшу 25 февраля. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Четыре российских губернатора ушли в отставку из-за санкций — Reuters. Главы Томской, Саратовской, Кировской областей, а также Марий Эл во вторник заявили о сложении полномочий, а глава Рязанской области подчеркнул, что не будет баллотироваться на новый срок.

До конца мая западные партнеры Украины планируют провести онлайн-встречу министров обороны для ускорения и координации поставок вооружения - представитель Пентагона Джон Кирби.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц во время телефонного разговора договорились вместе работать над усилением экономической изоляции россии.

Нефтеперерабатывающая компания Японии Idemitsu Kosan откажется от закупки российской нефти из-за ситуации вокруг Украины, – президент корпорации Сюнъити Кито.

Португалия расследует передачу россии информации об украинских беженцах — Reuters.

Новая Зеландия ввела новые санкции против россии. В санкционные списки попали официальный представитель минобороны рф Игорь Конашенков, начальник Главного управления генштаба россии Игорь Костюков, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев и президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов

Россия использовала против Украины 10-12 гиперзвуковых ракет – Пентагон.

Армия россии отстает на 2 недели от планов Путина, – Пентагон. Преимущественно речь идет об артиллерийском бое. Путин не добился ни одной из основных целей. Мариуполь до сих пор не захвачен. Сопротивление Азовстали продолжается.



Латвия запретила въезд Киркорову, Петросяну и Винокуру за поддержку войны в Украине.

Финляндия остановила платежи, имеющие отношение к российской компании Faberlic - ее руководитель Алексей Нечаев попал под санкции ЕС в феврале будучи депутатом Госдумы РФ, пишут финские СМИ.Финляндия остановила платежи, имеющие отношение к российской компании Faberlic - ее руководитель Алексей Нечаев попал под санкции ЕС в феврале будучи депутатом Госдумы РФ, пишут финские СМИ.

Также в Финляндии арестовано имущество главного редактора "Московского комсомольца" Павла Гусева. Он вместе с бывшей женой, утверждают СМИ, владеет смежными земельными участками общей площадью 19 гектаров и летним домом.

Финляндия и Швеция планируют подать заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели, пишет газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

CEPA: Почти 4 миллиона человек покинули Россию после 24 февраля.

Всемирная организация здравоохранения 10 мая поддержала резолюцию, которая практически полностью изолирует РФ от неё. В результате этого решения ВОЗ рассмотрит возможность переноса офиса из Москвы, а также откажется от семинаров, конференций и других мероприятий в России.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес:

Российский президент и его окружение должны разделить ту же участь, что и нацисты, которые в итоге потерпели поражение и предстали перед Нюрнбергским судом за свои злодеяния.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок: Германия в будущем полностью и навсегда откажется от энергоносителей из России.

Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто: Угорщина повністю підтримує вступ України до ЄС та НАТО.

Источник: https://t.me/u_now

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