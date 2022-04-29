Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:12
Просмотров: 78

Главные новости на эту минуту:

Главные новости на эту минуту:

В МИД Франции ожидают, что шестой пакет антироссийских санкций, который коснется поставок нефти из россии, будет принят ЕС уже на следующей неделе.

Илон Маск передал Украине солнечные панели и системы сохранения энергии Tesla Powerwall. Их получили две амбулатории в Бородянке и Ирпене.

Оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей принуждают студентов массово сдавать кровь для раненых оккупантов, - Денисова. Известно уже о 700 случаях.

Оккупанты в Мариуполе через мошеннические финансовые операций забирают у людей деньги и выманивают персональные данные, - Денисова

В Эстонии строят спасательное судно для Украины, сообщает агентство ERR. Через год его планируют доставить в Одесский порт.

Воздушное командование "Юг" сообщило о получении нового ЗРК С-300 от стран-партнеров. Благодаря этому комплексу, зона ПВО в южном регионе значительно усилилась.

Компания «Боржоми» в Грузии приостанавливает работу из-за финансовых трудностей, вызванных ситуацией в Украине, - ТАСС.

ВСУ сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34, - глава Харьковской ОГА Синегубов.

Польша передала Украине 200 танков T-72, что позволит оснастить две танковые бригады, - Польское Радио. Кроме танков Украина получила несколько десятков боевых машин пехоты, самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и РСЗО "Град".

В Новоайдаре нашли убитым выстрелом в голову местного коллаборанта Павла Шароградского, — ГУР

Источник: https://t.me/u_now/46180

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Херсонская "Южная Русь" аукнется за Уралом
Сегодня 13:26    63
Кількість загиблих через війну дітей зросла до 219
Сегодня 12:59    57
Новости из США. Четверг, 28 апреля 2022
Сегодня 12:47    73
Королевский подарки для наших бойцов из Испании
Сегодня 12:33    117
Стратегические "успехи" "специальной военной операции". Если просто записать в столбик
Сегодня 12:19    128
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 29.04
Сегодня 12:06    96
Потери всей экономики Украины из-за войны могут достигать $600 млрд
Сегодня 10:35    114
Харьков станет городом-партнером Люблина
Сегодня 10:21    152
Свежий отчет британской разведки о ситуации в Украине
Сегодня 10:09    206
Выживший матрос потопленного крейсера «Москва» подтвердил большие потери
Сегодня 09:57    242
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 