Главные новости на эту минуту:

В МИД Франции ожидают, что шестой пакет антироссийских санкций, который коснется поставок нефти из россии, будет принят ЕС уже на следующей неделе.

Илон Маск передал Украине солнечные панели и системы сохранения энергии Tesla Powerwall. Их получили две амбулатории в Бородянке и Ирпене.

Оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей принуждают студентов массово сдавать кровь для раненых оккупантов, - Денисова. Известно уже о 700 случаях.

Оккупанты в Мариуполе через мошеннические финансовые операций забирают у людей деньги и выманивают персональные данные, - Денисова

В Эстонии строят спасательное судно для Украины, сообщает агентство ERR. Через год его планируют доставить в Одесский порт.

Воздушное командование "Юг" сообщило о получении нового ЗРК С-300 от стран-партнеров. Благодаря этому комплексу, зона ПВО в южном регионе значительно усилилась.

Компания «Боржоми» в Грузии приостанавливает работу из-за финансовых трудностей, вызванных ситуацией в Украине, - ТАСС.

ВСУ сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34, - глава Харьковской ОГА Синегубов.

Польша передала Украине 200 танков T-72, что позволит оснастить две танковые бригады, - Польское Радио. Кроме танков Украина получила несколько десятков боевых машин пехоты, самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и РСЗО "Град".

В Новоайдаре нашли убитым выстрелом в голову местного коллаборанта Павла Шароградского, — ГУР

Источник: https://t.me/u_now/46180

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