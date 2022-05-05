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Главные новости прошедшего дня

Главные новости прошедшего дня

В Украине возобновят работу камер фиксации нарушений ПДД в ближайшие дни, — Денис Монастырский. Такое решение приняли после жуткого ДТП в Ровенской области.

Рашисты обстреляли сегодня из минометов и гранатометов Сумскую и Черниговскую области.

В Конотопе запретили деятельность УПЦ МП - распоряжение городского головы. Городской голова назвал московский патриархат «агентурной сетью ФСБ» и заявил, что «между врагом и его агентом нет разницы».

Из Украины за границу выехали уже более 5,6 млн человек, — ООН.

Минимум 631 ракета была запущена из Беларуси по Украине, — мониторинговая группа «Беларускі Гаюн». Запуски ракет начались в 6 утра 20 минут 24 февраля 2022 года. Последний из них был вчера, 3 мая, в 11:35.

Сбербанк сливает российским властям информацию о клиентах, которые переводят деньги на нужды ВСУ.

Новости от наших зарубежных партнеров:

В Венгрии отреагировали на ракетные обстрелы Закарпатья, — MR1 Kossuth Radio. «Страна приняла правильное решение, когда решила не отправлять оружие на войну», - сказал госсекретарь МИД Венгрии по информации Томаш Менцер.

США запланировали на четверг заседание Совета Безопасности ООН по Украине. Это первое заседание под руководством США с начала войны в Украине.

Украина и Великобритания в двусторонней торговле отменили экспортные пошлины и квоты, — Минэкономики. Речь идет, в первую очередь, о муке, зерне, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикате, томатной пасте, меде, кукурузе, пшенице, соках, грибах, сахаре и т.д.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заразился коронавирусом, сообщает Госдеп.

В Минобороны Финляндии заявили, что российский вертолет нарушил воздушное пространство их страны. Вертолет Ми-17 пролетел от 4 до 4,5 км в районах Кесялахти и Париккала на востоке Финляндии.

Посольство Швеции вернулось в Украину, — посол.

Молдова поможет Украине разминировать освобожденные территории, — спикер парламента Молдовы Игорь Гросу.

Евросоюз запретит вещание российских государственных телеканалов, — детектор медиа со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

The Coca-Cola Company не исключает полного ухода с российского рынка, — генеральный директор компании Джеймс Куинси.

Источник: https://t.me/u_now/47110

Новости портала «Весь Харьков»

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