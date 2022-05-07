Главные утренние новости к этой минуте

Итальянская финансовая полиция в порту Марина-ди-Каррара арестовала яхту Путина Scheherazade стоимостью $750 млн, - Guardia Finanza.

Президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Украине.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Сербия будет сильнее на европейском пути, хоть и «не потопчет и не погасит свою дружбу на Востоке» — N1.

В Бельгии будут варить пиво «Черниговское», все средства отдадут на помощь Украине — Sky News.

Эмбарго на российскую нефть будет стоить около 100 евро для одного взрослого европейца или семью в год - министр энергетики Украины Герман Галущенко.

США могут обсудить списание внешнего долга Украины, - Джен Псаки. Пресс-секретарь президента США Джо Байдена отметила, что помощь Украине от США жизненно важна, поэтому будет принимать разные формы.

15 украинских воинов прошли обучение в работе с ПВО Q-64, — Пентагон. Кроме того, еще 60 защитников научились управлять бронетранспортерами M-113.

Борис Джонсон призвал Эммануэля Макрона воздержаться от каких-либо переговоров с россией на условиях, подтверждающих фальшивый нарратив кремля о вторжении. В то же время он подчеркнул, что решение относительно уместности таких переговоров за украинским правительством.

Международные резервы россии за неделю уменьшились на $14 млрд, - россми со ссылкой на центробанк России.

Европейские и американские банки готовы к убыткам на общую сумму более 10 млрд долларов в случае сокращения деятельности в РФ или полного выхода с российского рынка, — Financial Times.

Швеция с 11 мая вводит усиленный пограничный контроль из-за угрозы безопасности — ABC News.

Прага собирается отобрать почетное гражданство у советского маршала Ивана Конева — denik.

Словакия рассматривает возможность передачи бронетранспортеров и танков Т-72 Украине — министр обороны республики Ярослав Надь.

Большой немецкий бизнес поддерживает эмбарго на российскую нефть — BDI.

Новое правительство Черногории обещает присоединиться ко всем санкциям ЕС против россии, — посольство Украины в Черногории.

Совбез ООН выразил «глубокую обеспокоенность», избежав упоминания о войне РФ против Украины — написала Совбез Франции.

США обещают вознаграждение до $15 млн за информацию о российской группе хакеров-требователей Conti — спикер Госдепартамента Нед Прайс, цитирует Reuters.

Латвия хочет предоставить Украине статус кандидата уже на ближайшем саммите ЕС.

Источник: https://t.me/u_now/47472

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