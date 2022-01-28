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Главред Business Insider отказался раскрывать свою зарплату после запуска проекта о прозрачности зарплат

«Это забавный вопрос!» — ответил он. Теперь в твиттере предлагают отвечать так в любой противоречивой ситуации.

25 января популярное американское издание Business Insider объявило о публикации серии материалов, цель которых — повысить прозрачность окладов труда для соискателей «в момент разрушения табу о разглашении зарплаты».

В статьях расскажут анонимные истории сотрудников из разных областей и с разным опытом работы. «Вопрос оплаты труда деликатен, и вы вряд ли захотите обсуждать его с кем-то, кроме самых близких друзей», — отметила редакция.

Главред BI Николас Карлсон рассказал о запуске проекта в личном твиттере и получил прямой вопрос о зарплате от своей же подчинённой Бекки Петерсон. Карлсон уклонился, объяснив, что не может говорить о собственном окладе публично «по многим практическим причинам».

Тред стал расходиться в англоязычном твиттере, в том числе в виде скриншотов. В реплаях начали упрекать Карлсона за нежелание быть «прозрачным» до конца и отмечать, что многим не ясны «практические причины» скрывать оклад.

Главред Business Insider отказался раскрывать свою зарплату после запуска проекта о прозрачности зарплат

Главред Business Insider отказался раскрывать свою зарплату после запуска проекта о прозрачности зарплат

Главред Business Insider отказался раскрывать свою зарплату после запуска проекта о прозрачности зарплат

Источник: breakingmad.me

Новости портала «Весь Харьков»

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