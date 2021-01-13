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Главврач харьковской больницы впал в кому после COVID-19
Главный врач одной из харьковских больниц третью неделю находится в коме после перенесенного коронавируса.
Как сообщил заместитель председателя Харьковской областной госадминистрации Тарас Пастух, состояние главврача медики оценивают как тяжелое.
Отмечается, что главный врач заболел коронавирусом еще в октябре 2020 года, позже попал в реанимацию, а затем впал в кому.
"Состояние тяжелое, уже третья неделя в коме", - сообщил Тарас Пастух.
Источник: sq.com.ua
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