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Главу Якутии перед вступлением в должность окурили дымом белой гривы коня

Главу Якутии перед вступлением в должность окурили дымом белой гривы коня

Айсен Николаев, победивший на выборах главы Якутии, перед вступлением в должность прошёл традиционный якутский обряд благословения — алгыс.

Обряд будущего главы Якутии проводил знаменитый алгысчыт Афанасий Фёдоров. Благожелатель развел огонь, окропил землю кумысом и окурил Айсена Николаева дымом белой гривы коня и дерева для защиты от всех напастей в жизни.

— Афанасий Фёдоров, произнеся священный алгыс, попросил у верхних божеств покровительства и благословения для нового Ил Дархана (главы республики), крепкого здоровья, сил, энергии и успеха в его работе во благо родной республики и сплочения народа, — сообщили в пресс-службе.

Церемония проходила в специальном культовом месте Ус Хатын.

Николаев одержал уверенную победу на досрочных выборах, получив 71,4 % голосов избирателей. В четверг состоится церемония его инаугурации.

Источник: breakingmad.me

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Темы: россия

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