Глобальный голодомор 2022-2023 годов

Все имеет свою цену. Есть страны, которые в момент нечеловеческих испытаний пришли на помощь украинскому народу и стали плечом к плечу в его борьбе с путинской апокалиптической ордой. Есть те, кто колеблется в вопросе укрощения убийц и остановились где-то на полпути перед ложной дилеммой: что ценнее людские жизни или сохранение временного комфорта на крови? Есть и те страны, кто принял позу "трёх обезьян". Дескать «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу», и меня минут стороной трагедии, вроде тех, что сейчас в географически далекой Украине.

В последнем случае речь идёт о многих странах Азии, Африки и Ближнего Востока, каждая из которых свою слепоту к российскому геноциду украинцев объясняет собственными мифами. Делаются отсылки к необходимости отомстить коллективному Западу за период колониального правления на глобальном Юге. Однако причем здесь Украина совсем неясно, ведь страна сама столетиями боролась против воинственной российской колонизации. Теперь получается, что бывшие азиатские и африканские колонии рукоплещут чудовищному российскому империализму.

Кто-то вспоминает о той помощи, которую СССР оказывал в подъёме многих стран Востока в привязке к современной России. Но будем объективными – вклад именно Украины в рамках советской поддержки был решающим, по крайней мере по части развития стран Африки. Да, и вообще сливать воедино рашистский рейх и советский проект неуместно. Все таки СССР, породивший путинскую гиену, не питался только отбросами, как это делают творцы дешёвой "российской империи" на минималках.

Кстати на счёт питания. Здесь лоялисты России с глобального Юга получают ответку за свои безответственные манипуляции в вопросе интерпретации российского вторжения и геноцида в Украине. Афро-азиатский регион пострадает от российского вторжения может быть даже больше, чем европейская Украина. Речь идёт об "урагане голода", который в ближайшие месяцы накроет ряд стран Африки и Азии.

Если сейчас в осажденном российскими оккупантами украинском Мариуполе, где остаются 100000 жителей, от голода могут погибнуть тысячи людей. То из-за российской бесчеловечной политики морской блокады украинских портов скоро от голода погибнут десятки миллионов африканцев, арабов и азиатов. Около 30 миллионов тонн зерна, предназначенного на экспорт, не могут быть отправлены на международный рынок из-за развязанной Путиным войны.

Украина и Россия вместе производят около 30% пшеницы в мире и экспортируют около 75% подсолнечного масла. Половина зерна, которое закупают структуры продовольственной безопасности ООН для распространения по всему миру, поступало из Украины! Уже сейчас гуманитарные поставки продовольствия, к примеру в страны Африки, упали в два раза. А там и без того засуха и риски беспрецедентного неурожая. Если сейчас всеми средствами не остановить Россию, то украинские аграрии, которые имеют возможность сеять, могут столкнуться с тем, что их урожай сгниет на полях. Если война затянется, то не будет возможности провести жатву и отгрузить продовольствие на глобальный рынок. Там цены уже давно достигли десятилетнего максимума, и в случае продолжения российской авантюры могут скакнуть до столетних пиков.

Сегодня мир будоражат безграничные по силе ужаса кадры из Мариуполя и Бучи, а завтра миллионами трупов, умерших от российского террора голодом людей, будут усеяны дороги и улицы городов в странах Африки и Азии. Десятки местных правительств, лояльных Кремлю, просто падут под давлением своей катастрофической политики потакания российскому геноциду в Украине. Все имеет свою цену.

Грядущий глобальный голодомор – вот так выглядит гегемония по Путину. Тем же самым ровно сто лет назад занимались его кумиры – большевики на захваченных территориях. Ужасающая преемственность на лицо.

Источник: https://t.me/sytosokrata/590

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