Годовщина аварии: на месте ДТП на Сумской прошла панихида

Год назад в результате столкновения автомобилей Lexus под управлением Алёны Зайцевой и Volkswagen Touareg Геннадия Дронова на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова погибли пятеро пешеходов: Алла и Анастасия Сокол, Александр Евтеев, Наталья Умаева, Нина Кобесова. Через несколько дней скончалась пешеход Диана Берченко.

Пешеходы Оксана Берченко, Юрий Неудачин, Жанна Власенко, Оксана Нестеренко и Анна Комар получили травмы. Потерпевшей по делу также признана пассажирка Lexus Марина Ковалёва.

Читайте также все новости по делу о ДТП на Сумской.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины