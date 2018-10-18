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Годовщина аварии: на месте ДТП на Сумской прошла панихида

Годовщина аварии: на месте ДТП на Сумской прошла панихидаГод назад в результате столкновения автомобилей Lexus под управлением Алёны Зайцевой и Volkswagen Touareg Геннадия Дронова на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова погибли пятеро пешеходов: Алла и Анастасия Сокол, Александр Евтеев, Наталья Умаева, Нина Кобесова. Через несколько дней скончалась пешеход Диана Берченко.

Пешеходы Оксана Берченко, Юрий Неудачин, Жанна Власенко, Оксана Нестеренко и Анна Комар получили травмы. Потерпевшей по делу также признана пассажирка Lexus Марина Ковалёва. 

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Темы: дтп, зайцева

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