Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:31
Просмотров: 87

Годовщина ДТП на Сумской: на месте аварии прошла панихида, харьковчане несут цветы и зажигают свечи в память о погибших

В Харькове прошла панхида по погибшим в страшной ДТП на улице Сумской. На месте год спустя собрались родственники жертв и пострадавшие. Также несут цветы и зажигают свечи в память о кровавой аварии другие горожане.

"Я считаю, что нам важно быть вместе, держаться друг друга, к сожалению, кто-то погиб, кто-то остался жив. Но, на нас двойная ответственность, прожить эту жизнь, сегодня мой второй день рождения, поэтому я здесь," - сказала одна из пострадавших в ДТП Оксана Нестеренко.

Напомним, резонансная авария произошла 18 октября 2017 года. "Лексус", столкнувшись с автомобилем "Фольксваген Туарег", вылетел на тротуар, где стояли пешеходы. 6 человек погибло, еще столько же - пострадали.

Обвинение в совершении ДТП выдвинули Елене Зайцевой и Геннадию Дронову. Суд по делу еще продолжается, следующее заседание назначено на 24 октября.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: дтп, зайцева

Читайте ещё:

Кернес вспомнил о ДТП на Сумской
Сегодня 15:53    121
"Кровавый перекресток" - год спустя. Астролог составила гороскоп трагедии
Сегодня 13:01    259
Годовщина аварии: на месте ДТП на Сумской прошла панихида
Сегодня 12:27    204
Под Харьковом столкнулись грузовик и легковушка - один пострадавший
17.10.2018 22:34    59
ДТП на Академика Павлова: трамвай врезался в легковушку
17.10.2018 12:31    214
ДТП на ХТЗ: Volkswagen перевернул Citroen
17.10.2018 12:15    159
"Когда человека бьет озноб, он должен побледнеть"- Игорь Берченко о плохом самочувствии Зайцевой
17.10.2018 10:39    311
Где сегодня в Харькове нет воды
17.10.2018 08:34    98
Суд перенёс заседание по ДТП на Сумской из-за самочувствия Зайцевой
16.10.2018 17:03    166
ДТП на Московском проспекте: столкнулись трамвай и легковушка
16.10.2018 16:44    188
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 