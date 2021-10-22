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Голливудский актер застрелил во время съемок фильма украинку-оператора и ранил режиссера

Голливудский актер застрелил во время съемок фильма украинку-оператора и ранил режиссера

В США голливудский актер Алек Болдуин на съемках вестерна «Ржавчина» застрелил оператора, 42-летнюю Галину Хатчинс. Она умерла в больнице в Альбукерке.

Также пострадал 48-летний режиссер Джоэл Соуса, он находится в критическом состоянии.

Съемочная группа снимала сцену, в которой использовалось огнестрельное оружие. 

Съемки вестерна шли на ранчо Бонанза-Крик. Съемки фильма приостановили на неопределенный срок.

Министерству иностранных дел Украины подтвердили, что актер Алек Болдуин застрелил украинку Галину Хатчинс во время съемок фильма в США.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"МИД Украины получил подтверждение принадлежности Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США, к украинскому гражданству", - отметил Николенко.

По его словам, генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства и взаимодействует с американскими правоохранителями в контексте расследования. Консулы также устанавливают связь с родными украинки, чтобы оказать необходимую консульскую и правовую помощь.

Агентство Телевидения Новости

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